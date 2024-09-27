Dinlediğiniz 'Olur Ya' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Dinlediğiniz "Olur Ya" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?, sorusu soruldu. Peki Dinlediğiniz "Olur Ya" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusu cevabı ne?

DİNLEDİĞİNİZ "OLUR YA" ADLI ŞARKIYI KİM SESLENDİRMEKTEDİR?

• A-)Nilüfer

• B-)Ajda Pekkan

• C-)Sertap Erener

• D-) Ajda Pekkan

Cevap : Ajda Pekkan