Dilek Taşı neden yok? Bu akşam Dilek Taşı yok mu Kanal D 31 Ocak 2024?

Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı neden yok? Bu akşam Dilek Taşı yok mu Kanal D 31 Ocak 2024?

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Figen, annesini bulmakta kararlı olduğunu herkese gösteriyor. Diğer taraftan nakil bekleyen ve yaşam savaşı veren Sinan'ın imdadına yine Figen koşuyor. Ancak Figen'in masada kalma ihtimali Mustafa'yı çok korkutuyor. Figen'i çok seven Mustafa, ameliyata girmeden önce ona evlenme teklifi ediyor.

DİLEK TAŞI FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Figen ve Mustafa evleniyor!

Mustafa, Figen'e evlenme teklif ediyor. Figen, Mustafa'nın teklifini kabul ediyor. Mustafa, beraberindekiler ile Figen'i ailesinden istiyor. Hemen nikah hazırlıkları başlıyor ve Figen ile Mustafa evleniyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Oyuncular :

• Salih Bademci,

• Hazal Subaşı,

• Ozan Dolunay,

• Perihan Savaş,

• Özge Özberk,

• Teoman Kumbaracıbaşı,

• Elif Doğan,

• Çiçek Dilligil,

• Engin Yüksel,

• Afra Karagöz

DİLEK TAŞI NEDEN YOK?

Dilek Taşı geçen hafta Final yaparak ekranlara veda etti.