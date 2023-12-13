Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı perşembe günü 6. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı?

Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? D

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar. İşte Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı?

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.