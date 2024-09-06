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Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi?

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Tahliye kararı çıkan eşi Engin Polat'ın tutuklu bulunduğu cezaevinin önüne giden Dilan Polat, yaptığı açıklamada "Görgüsüz paylaşımlarına devam edecek mi?" sorusuna "Öyle bir şey asla olmayacak, dikkatli olacağım" dedi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi. Karar sonrası eşinin kaldığı Çorlu Cezaevi'ne giden Dilan Polat, sosyal medyayla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"EŞİMİN TAHLİYE HABERİNİ ALINCA MUTLULUĞUMU PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Cezaevi önünde gazeteci Emrullah Erdinç'e açıklama yapan Dilan Polat, bugün araç içinde dans ettiği görüntüler için "Karardan sonra çok mutlu oldum ve o kendimi tutamadım. Kendime hakim olamadığım için de paylaşmak istedim. Aslında uzun süre paylaşım yapmayacaktım ama eşimin tahliye haberinden sonra paylaşmak istedim. Sevenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımlarına devam edecek mi?

"SOSYAL MEDYAYI ESKİSİ GİBİ KULLANMAYACAĞIM"

Polat "Görgüsüz paylaşımlar yapmaya devam edecek misiniz?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Öyle bir şey asla olmayacak. Sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağım. Çok şubem var, hepsi ayakta durdu ama sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım."

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)

MÜCAHİD:

paylaşıma gerek te yok para nasıl olsa akıyor, 3-5 sabun satarak 10 milyonluk ciplere devam yani, en fenası gençlere kötü örnek olması, çalışarak helalinden alın teriyle para kazanmanın değersizleştirilmesi.

104
2
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VerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

Sosyal medyayi eskisi gibi kullanmadan isimi karanlik odalarda halletmeyi ogrenecegim demis, akilli kadin. Dersini almis. Gelecegin patronicesi

62
0
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YCLKTS null:

Kim inanır.

28
1
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Ufuktaki Umut:

yav burak su sosyal medyayi, ver bir ekip yonetsin

7
2
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Turanokten Okten:

Bende inandım

3
0
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