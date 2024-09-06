Dilan Polat'a açık açık soruldu: Görgüsüz paylaşımların devam edecek mi?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi. Karar sonrası eşinin kaldığı Çorlu Cezaevi'ne giden Dilan Polat, sosyal medyayla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"EŞİMİN TAHLİYE HABERİNİ ALINCA MUTLULUĞUMU PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Cezaevi önünde gazeteci Emrullah Erdinç'e açıklama yapan Dilan Polat, bugün araç içinde dans ettiği görüntüler için "Karardan sonra çok mutlu oldum ve o kendimi tutamadım. Kendime hakim olamadığım için de paylaşmak istedim. Aslında uzun süre paylaşım yapmayacaktım ama eşimin tahliye haberinden sonra paylaşmak istedim. Sevenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

"SOSYAL MEDYAYI ESKİSİ GİBİ KULLANMAYACAĞIM"

Polat "Görgüsüz paylaşımlar yapmaya devam edecek misiniz?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Öyle bir şey asla olmayacak. Sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olacağım. Çok şubem var, hepsi ayakta durdu ama sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım."