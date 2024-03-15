DEVA Partisi Oğuzeli adayı Mehmet Bozkurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Oğuzeli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Oğuzeli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Bozkurt kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET BOZKURT KİMDİR?

Mehmet Bozkurt, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Oğuzeli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ OĞUZELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Oğuzeli adayı belli oldu. DEVA Partisi Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Bozkurt oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.