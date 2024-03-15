DEVA Partisi Mut adayı Fatma Çelik Kovan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mut belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mut belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Mut adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mut Belediye Başkan Adayı Fatma Çelik Kovan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATMA ÇELİK KOVAN KİMDİR?

Fatma Çelik Kovan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mut belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MUT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mut adayı belli oldu. DEVA Partisi Mut Belediye Başkan Adayı Fatma Çelik Kovan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.