DEVA Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Gümüşhane adayı Hamza Çakır kimdir?

DEVA Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gümüşhane adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Hamza Çakır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ GÜMÜŞHANE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gümüşhane adayı belli oldu. DEVA Partisi Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Hamza Çakır oldu.

HAMZA ÇAKIR KİMDİR?

Hamza Çakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gümüşhane belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.