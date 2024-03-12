DEVA Partisi Finike adayı Mehmet Selçuk Sazak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Finike belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Finike belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Finike adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Finike Belediye Başkan Adayı Mehmet Selçuk Sazak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SELÇUK SAZAK KİMDİR?

Mehmet Selçuk Sazak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Finike belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ FİNİKE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Finike adayı belli oldu. DEVA Partisi Finike Belediye Başkan Adayı Mehmet Selçuk Sazak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.