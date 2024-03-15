DEVA Partisi Dargeçit adayı Mehmet Ali Aktaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Dargeçit belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Dargeçit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Dargeçit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Dargeçit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Aktaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ALİ AKTAŞ KİMDİR?

Mehmet Ali Aktaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Dargeçit belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DARGEÇİT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Dargeçit adayı belli oldu. DEVA Partisi Dargeçit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Aktaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.