DEVA Partisi Bozkurt adayı Mustafa Çakır kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bozkurt belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bozkurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Bozkurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bozkurt Belediye Başkan Adayı Mustafa Çakır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ÇAKIR KİMDİR?

Mustafa Çakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bozkurt belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BOZKURT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bozkurt adayı belli oldu. DEVA Partisi Bozkurt Belediye Başkan Adayı Mustafa Çakır oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.