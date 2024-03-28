DEVA Partisi Besni adayı Ömer Yeter kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Besni belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Besni belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adıyaman Besni adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Ömer Yeter kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER YETER KİMDİR?

Ömer Yeter, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Besni belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BESNİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Besni adayı belli oldu. DEVA Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Ömer Yeter oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.