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İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme evinde temizlik yaparken yakalanan kadın, sarsıntıya rağmen işini yarıda bırakmak istemedi. Annesinin soğukkanlılığına isyan eden oğlu o anlar kamera ile kayıt altına altı.

İstanbul'da önceki gün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle panik yaşanırken, bazı vatandaşlarımızın sakinliği ise pes dedirtti.

DEPREME EVİNDE TEMİZLİK YAPARKEN YAKALANDI

Onlardan birisi de depreme evinde temizlik yaparken yakalanan kadın oldu. Sarsıntıya işini bırakmayan kadın temizliğe devam etti.

"MİLLET DIŞARIDA, ANNEM TEMİZLİK YAPIYOR"

Kadının oğlu, annesinin rahatlığı karşısında isyan etti. Annesine dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen genç, "Allah aşkına şuraya bak ya. Millet dışarıda can havliyle uğraşıyor. Annem burada gelmiş temizlik yapıyor." dedi.

"SEN ÜSTÜNÜ GİY BEN BURAYI HALLEDERİM"

Oğlunun telaşına da aldırmayan kadın sakin kalmaya devam etti. Kadın, oğluna, "Sen iki dakika üstünü giy ben burayı hallederim." yanıtını verdi.

Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Deprem
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