Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Mayıs az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Mayıs az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?
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Deprem mi oldu sorusu, 18 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hissedilen sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, özellikle sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası "az önce deprem mi oldu" ve "nerede deprem oldu" sorularını araştırmaya başladı. Deprem mi oldu sorusu, gün boyunca en çok arananlar arasında yer aldı.

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 18 Mayıs'ta çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Özellikle Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrası "deprem mi oldu" sorusu hızla gündeme oturdu. Peki, 18 Mayıs Pazar günü az önce deprem mi oldu, şu an deprem mi oluyor?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Mayıs az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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