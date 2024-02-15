Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor!
Cem Karaca'dan dinlemeye alıştığımız Deniz Üstü Köpürür hikayesi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Deniz Üstü Köpürür dinle!
Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu Cem Karaca ile özdeşleşen Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor!Cem Karaca Deniz Üstü Köpürür dinle!
DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR ŞARKI SÖZLERİ
Deniz üstü köpürür hey canım rinna nay rinna rinna nay
Kayığa da binsem götürür hey canım hey
Benim de şu cihana gelişim hey canım rinna nay rinna rinna nay
Bir güzelden ötürü hey canım hey
Deniz üstü yelkenden hey canım rinna nay rinna rinna nay
Ecel geldi erkenden hey canım hey
Denizin ortasında hey canım rinna nay rinna rinna nay
Mum yanar sofrasında hey canım hey
Benim de şu cihandan gidişim hey canım rinna nay rinna rinna nay
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