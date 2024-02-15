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Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor!

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Cem Karaca'dan dinlemeye alıştığımız Deniz Üstü Köpürür hikayesi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Deniz Üstü Köpürür dinle!

Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu Cem Karaca ile özdeşleşen Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor!Cem Karaca Deniz Üstü Köpürür dinle!

DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR ŞARKI SÖZLERİ

Deniz üstü köpürür hey canım rinna nay rinna rinna nay

Kayığa da binsem götürür hey canım hey

Benim de şu cihana gelişim hey canım rinna nay rinna rinna nay

Bir güzelden ötürü hey canım hey

Deniz üstü yelkenden hey canım rinna nay rinna rinna nay

Ecel geldi erkenden hey canım hey

Denizin ortasında hey canım rinna nay rinna rinna nay

Mum yanar sofrasında hey canım hey

Benim de şu cihandan gidişim hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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