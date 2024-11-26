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Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı?

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı?
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Deniz Akkaya gözaltına alındı mı ve Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Eski manken Deniz Akkaya, daha önce kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelirken, şimdi ise gözaltına alınma iddialarıyla konuşuluyor. Peki, Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı?

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı ve suçu nedir soruları merak ediliyor. Ünlü model Deniz Akkaya neden gözaltına alınacağı sık sık araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret ve tehdit suçları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

DENİZ AKKAYA GÖZALTINA ALINDI MI?

Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı?

DENİZ AKKAYA'NIN SUÇU NEDİR?

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararıyla karşı karşıya kaldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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