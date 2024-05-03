Dengeler 4. bölüm ne zaman? Sorusu, yeni bölümleri yayınlanmakta olan dizinin bölümlerini kaçırmak istemeyen kişiler tarafından araştırılıyor. Dengeler, Ferit'in hikayesi, tüm renklerin aynı hızla kirlendiği ve önceliğin beyaza verildiği bir evreni anlatıyor. İşte, Dengeler 4. bölüm İZLE! Dengeler: Biri Olmak yeni bölüm Full HD İZLE!

DENGELER 4. BÖLÜM İZLE

Dengeler 4. bölüm 3 Mayıs'ta yayınlanacak. Dengeler 4. bölüm 3 Mayıs'ta Gain platformu üzerinde izleyicisi ile buluşacaktır. Buna göre Dengeler 4. bölümü izlemek isteyen izleyiciler, 3 Mayıs tarihinden itibaren Gain platformu üzerinde yeni bölümü izleyebilirler.

DENGELER DİZİSİ HAKKINDA

Cihangir Ceyhan, Mazlum Çimen ve Erol Babaoğlu'nun başrollerini paylaştığı, 2024 yılında GAIN platformunda yayınlanan bir Türk suç dram dizisidir. Dizinin ilk iki bölümü 19 Nisan'da yayınlanmıştır. Dizi, Ferit adında, çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayalini kuran bir gencin hikayesini anlatıyor. Ferit, adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içine sürüklenir. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, "biri olma" yolunda çok şey feda eder.