DEM Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Başkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Şengül Polat kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat kimdir?
Dem Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat kimdir?
DEM PARTİ VAN BAŞKALE ADAYI ŞENGÜL POLAT KİMDİR?
Şengül Polat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Başkale Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz