Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonunun yankıları sürerken bölgede kaydedilen bir görüntüde, "Kürdistan" sloganı atan terör örgütü yandaşlarının tüm tahriklerine rağmen askerlerimizin sabırlı halleri dikkat çekti.
- DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldığını gerekçe göstererek grup toplantısını Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda yaptı.
- Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
- Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.
BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU
Bu alçak provokasyona yönelik tepkiler art arda gelirken bölgede çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde "Kürdistan" sloganı atan bir grubun, askerlerimizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptığı görünüyor. Ağır provokasyona rağmen askerlerimizin sabrı ise takdire şayandı.