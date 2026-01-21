Haberler

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Güncelleme:
Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonunun yankıları sürerken bölgede kaydedilen bir görüntüde, "Kürdistan" sloganı atan terör örgütü yandaşlarının tüm tahriklerine rağmen askerlerimizin sabırlı halleri dikkat çekti.

  • DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldığını gerekçe göstererek grup toplantısını Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda yaptı.
  • Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
  • Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.

DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldığını gerekçe göstererek bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda yaptı. Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu esnada Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Bu alçak provokasyona yönelik tepkiler art arda gelirken bölgede çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde "Kürdistan" sloganı atan bir grubun, askerlerimizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptığı görünüyor. Ağır provokasyona rağmen askerlerimizin sabrı ise takdire şayandı.

Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

öğrencileri protesto yapınca bütün gücünüzle bastırmaya çalışıyorsunuz ama Kürdistan skoğanı atana ses çıkmıyor bu işte başka iş var

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxzfhgp4srn:

suç askerin degil askerlerin elini kolunu baglayan sistemin çekip indirecekler ondan sonra böyle yapmaya cesaret edebiliyorlarmı görelim bakalım

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokay Ergul:

Kürdistan hayaliniz

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali:

sıkın geçin.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bırakın çıksınlar Suriye tarafına .. Oradada Suriye askerleri gözaltına alsın bakalım nasıl davranıyorlar bunlara.. Her nekadar sorunşuda olsa yasası düzeni demokrasisi olan Ülkede şowlarını yapıyorlar oradada yapabiliyorlarmı görelim..

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

