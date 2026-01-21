Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldığını gerekçe göstererek bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda yaptı. Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu esnada Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Bu alçak provokasyona yönelik tepkiler art arda gelirken bölgede çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde "Kürdistan" sloganı atan bir grubun, askerlerimizi tahrik etmek için ellerinden geleni yaptığı görünüyor. Ağır provokasyona rağmen askerlerimizin sabrı ise takdire şayandı.