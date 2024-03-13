DEM Parti Muğla Ula Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Ula adayı Rıdvan Yaşar kimdir?

Dem Parti Muğla Ula Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Ula adayı Rıdvan Yaşar kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA ULA ADAYI ADALET RIDVAN YAŞAR KİMDİR?

Rıdvan Yaşar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Ula Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Ula adayı Rıdvan Yaşar işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz