DEM Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Malatya Doğanşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Malatya Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir?
Dem Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir?
DEM PARTİ MALATYA DOĞANŞEHİR ADAYI İSMAİL HALUK GÜRAN KİMDİR?
İsmail Haluk Güran 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Doğanşehir Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Malatya Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran esnaftır ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz