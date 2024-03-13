DEM Parti Malatya Arguvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Arguvan adayı Suna Gedik kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Malatya Arguvan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Malatya Arguvan adayı Suna Gedik kimdir?
Dem Parti Malatya Arguvan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Arguvan adayı Suna Gedik kimdir?
DEM PARTİ MALATYA ARGUVAN ADAYI SUNA GEDİK KİMDİR?
Suna Gedik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Arguvan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Malatya Arguvan adayı Suna Gedik emeklidir ve ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz