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DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Şehriman Güneş kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti'nin belediye başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Dem Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir?

DEM PARTİ KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın oldu. Buna göre DEM Parti Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın'dır.

ŞEHRİMAN GÜNEŞKİMDİR?

Şehriman Güneş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kırıkkale Belediye EşBaşkan adayıdır.

RIZA TAŞKIN KİMDİR?

Rıza Taşkın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kırıkkale Belediye EşBaşkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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