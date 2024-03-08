DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir?

Dem Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Balçova Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BALÇOVA ADAYI HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Hüseyin Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Balçova Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR BALÇOVA ADAYI BATIGÜL TUNÇ KİMDİR?

Batıgül Tunç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Balçova Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz