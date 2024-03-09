DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Beykoz Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Senem Yılmaz kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Beykoz Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir?
Dem Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Beykoz Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir?
DEM PARTİ İSTANBUL BEYKOZ ADAYI SENEM YILMAZ KİMDİR?
Senem Yılmaz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye EşBaşkan adayıdır.
DEM PARTİ İSTANBUL BEYKOZ ADAYI RECEP YILMAZ KİMDİR?
Recep Yılmaz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz