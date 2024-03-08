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DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Beşiktaş Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Medeni Andok kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir?

Dem Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL BAKIRKÖY ADAYI ADEM AKTAŞ KİMDİR?

Adem Aktaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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