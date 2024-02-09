DEM Parti İstanbul adayı çıkardı mı? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı var mı, kim?
DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamalar ile birlikte DEM Parti İstanbul adayı çıkardı mı? Sorusunu yanıtladı. Peki, DEM Parti İstanbul adayı çıkardı mı? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı var mı, kim?
Dem Parti İstanbul adayı çıkardı mı? Sorusu, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını merak etmekte olan seçmenler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta ve merak edilmekte. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladı. Peki, DEM Parti İstanbul adayı çıkardı mı? DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı var mı, kim?
DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI ÇIKARDI MI?
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB adayının Meral Danış Beştaş, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu bildirdi.
Adayları açıkladıktan sonra aldıkları karar hakkında konuşan Doğan, "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:
Antalya - Kemal Bülbül
Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
Trabzon - Leyla Üzüm
Van - Abdullah Zeydan
Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle:
Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
Düzce - Alper Fatma Çelik
Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
Kars - Arzu Savaş Derman
Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
Siirt - Safiye Alakaş
Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı