DEM Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Karlıova adayı Mehmet Genç kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bingöl Karlıova Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bingöl Karlıova adayı Mehmet Genç kimdir?
Dem Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Karlıova adayı Mehmet Genç kimdir?
DEM PARTİ BİNGÖL KARLIOVA ADAYI MEHMET GENÇ KİMDİR?
Mehmet Genç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Karlıova Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bingöl Karlıova adayı Mehmet Genç emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygKarlıovamasından öğrenebilirsiniz