DEM Parti Ağrı Hamur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Hamur adayı Hikmet Adıgüzel kimdir?

Dem Parti Ağrı Hamur Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Hamur adayı Hikmet Adıgüzel kimdir?

DEM PARTİ AĞRI HAMUR ADAYI ADALET HİKMET ADIGÜZEL KİMDİR?

Hikmet Adıgüzel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Hamur Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Hamur adayı Hikmet Adıgüzel terzidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygHamurmasından öğrenebilirsiniz