Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede?

Bazı günler dizi yerine filmler yayınlanabiliyor. Bugün Star TV'de Deliha filmi ekranlara geliyor. Peki, Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede? Deliha hangi yıl çıktı, ne zaman? Deliha kimdir? Deliha başrolünde kim var? Ayrıntılar sizlerle...

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.

DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay : Deliha / Zeliha

Derya Alabora : Aysel

Cihan Ercan : Cemal

Barış Arduç : Cemil

Zeynep Çamcı : Havva

Hülya Duyar : Fatma

Cenk Durmazel : Fevzi

Korhan Herduran : Tayyar

Jeyan Tözüm : Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir. Film İstanbul'un birçok ilçe ve semtinde çekilirken aynı zamanda İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde de çekilmiştir. Yani filmin iki ilimizde de çekimleri yapılmıştır.

DELİHA HANGİ YIL ÇIKTI?

Deliha, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 14 Kasım 2014'te vizyona çıkan Türk sinema filmi.