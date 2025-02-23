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Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Show TV'nin her pazar yayınlanan dizisi Deha, izleyicileri yeni bölümüyle ekran başına kilitliyor. Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar.

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Peki, Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları SHOW TV platformlarından takip edebilirsiniz.

Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar. Devran İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürmektedir. Devran, İskender'in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar. İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir. Aysel her zamanki gibi İskender'in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar. Devran İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürmektedir. Devran, İskender'in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar. İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir. Aysel her zamanki gibi İskender'in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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