Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

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DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren, senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliği Uğur Bayraktar'ın yaptığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi.

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır

DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ufuk Bayraktar - Cevahir

• Gizem Karaca - Hatice

• Ahmet Varlı - Sabahattin

• Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey

• Beste Bereket - Kevser

• Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

• Timur Ölkebaş - Kara Cemal

• Murat Akkoyunlu - Hilmi

• Cem Kurtoğlu - Hakim

• Okday Korunan - Hapishane Müdürü

• Zafer Diper - Gazinocu Arif