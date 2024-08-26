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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dayı: Bir Adamın Hikâyesi konusu, özeti ve Dayı: Bir Adamın Hikâyesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dayı: Bir Adamın Hikâyesi konusu nedir, Dayı: Bir Adamın Hikâyesi oyuncuları kimler ve Dayı: Bir Adamın Hikâyesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren, senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliği Uğur Bayraktar'ın yaptığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi.

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır

DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ufuk Bayraktar - Cevahir

• Gizem Karaca - Hatice

• Ahmet Varlı - Sabahattin

• Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey

• Beste Bereket - Kevser

• Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

• Timur Ölkebaş - Kara Cemal

• Murat Akkoyunlu - Hilmi

• Cem Kurtoğlu - Hakim

• Okday Korunan - Hapishane Müdürü

• Zafer Diper - Gazinocu Arif

Osman Demir
Osman Demir
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