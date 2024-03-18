Davut Şahin kimdir? AK Parti Kayseri- Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin kaç yaşında, nereli?
Davut Şahin kimdir? AK Parti Kayseri- Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri-Tomarza Belediye Başkan adayı olan Davut Şahin hakkında merak edilenler. Davut Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası bu yazımızda.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin oldu. Peki, Davut Şahin kimdir? AK Parti Kayseri- Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin kaç yaşında, nereli?
DAVUT ŞAHİN KİMDİR?
- 05/01/1974 Yılında Tomarza'da dünyaya geldi.
- İlk, Orta ve Liseyi Tomarza'da okudu. Vatani görevini erbaş olarak Kırıklareli'nde tamamladı.
- İlçemizde esnaf olarak iş hayatına atıldı. 2002 yılından itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alarak, 2013 yılında Ak Parti ilçe başkanlığı gibi görevler üstlendi.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Kayseri Tomarza Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.