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Davut Gül kimdir? İstanbul Valisi Davut Gül hayatı ve biyografisi!

Davut Gül kimdir? İstanbul Valisi Davut Gül hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Davut Gül izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Davut Gül kaç yaşında, nereli? Davut Gül hayatı ve biyografisi! Davut Gül kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Davut Gül hakkında araştırmalar yapılıyor. Davut Gül kimdir? Davut Gül kaç yaşında, nereli? Davut Gül hayatı ve biyografisi!

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi.

Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi, 06.11.2018 – 07.06.2023 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

5 Haziran 2023 tarih ve 2023/287 sayılı Cumhurbas¸kanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiligˆi go¨revine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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