Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Dilara Ersubaşı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Ersubaşı, neler yaşadığını ve evliliğini anlattı. Peki, Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem Tuğçe kim, evli mi?

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Bir zamanların sevimli oyuncusu Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlarda ekranlara gelen Ersubaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile izleyenler karşısına çıktı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanındı. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde yer aldı. Uzun süre aldığı kilolar nedeniyle gündemde olan Damla Ersubaşı; mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo verdi. 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. Bir giyim markasında modellik yaptı. Ardından Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yaptı. 2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi.

"9 AYLIK HAMİLEYKEN ALDATILDIM"

Keser tarafından aldatıldığını ve şiddet gördüğünü söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti. Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım."

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