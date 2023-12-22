Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı?

Damla Ersubaşı kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın eşi kim ve nereli soruları gündeme geldi. Ersubaşı eşinden boşandı mı merak konusu oldu. Peki, Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Detaylar haberimizde...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Bir zamanların sevimli oyuncusu Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlarda ekranlara gelen Ersubaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile izleyenler karşısına çıktı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanındı. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde yer aldı.

DAMLA ERSUBAŞI EŞİ KİMDİR?

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ersubaşı, Keser'den ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Daha sonra birkaç kez barışıp ikili arasında sular bir türlü durulmuyor.