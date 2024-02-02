D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
D vitamini eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. D vitamini eksikliğinin nedenleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, genel ağrı ve zayıflık, kemik ağrısı, depresyon ve halsizlik bulunur. D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? İşte detaylar!
D vitamini, genellikle güneş ışığına maruz kalmak suretiyle vücut tarafından üretilir. D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, genel ağrı ve zayıflık, kemik ağrısı, depresyon ve halsizlik bulunur. D vitamini doğal olarak bazı besinlerde de bulunur. Peki, D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
D vitamini eksikliği genellikle güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, yeterli D vitamini içeren gıdaları tüketmemek veya vücudun D vitaminini düzgün bir şekilde emememesi gibi nedenler sonucu oluşur. D vitamini eksikliği, kemik sağlığını ve diğer vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Güneş ışığına düzenli maruz kalma, sağlıklı bir diyet ve gerekirse takviyelerle D vitamini ihtiyacını karşılamak önemlidir.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, genel ağrı ve zayıflık, kemik ağrısı, depresyon ve halsizlik bulunur.
D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
- Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar,
- Kırmızı et,
- Yumurta sarısı,
- Peynir ve tereyağı gibi süt ve süt ürünleri,
- Maydonoz,
- Isırgan otu.