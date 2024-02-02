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D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

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D vitamini eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. D vitamini eksikliğinin nedenleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, genel ağrı ve zayıflık, kemik ağrısı, depresyon ve halsizlik bulunur. D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? İşte detaylar!

D vitamini, genellikle güneş ışığına maruz kalmak suretiyle vücut tarafından üretilir. D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, genel ağrı ve zayıflık, kemik ağrısı, depresyon ve halsizlik bulunur. D vitamini doğal olarak bazı besinlerde de bulunur. Peki, D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

D vitamini eksikliği genellikle güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, yeterli D vitamini içeren gıdaları tüketmemek veya vücudun D vitaminini düzgün bir şekilde emememesi gibi nedenler sonucu oluşur. D vitamini eksikliği, kemik sağlığını ve diğer vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Güneş ışığına düzenli maruz kalma, sağlıklı bir diyet ve gerekirse takviyelerle D vitamini ihtiyacını karşılamak önemlidir.

D vitamini eksikliği neden olur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, genel ağrı ve zayıflık, kemik ağrısı, depresyon ve halsizlik bulunur.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

  • Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar,
  • Kırmızı et,
  • Yumurta sarısı,
  • Peynir ve tereyağı gibi süt ve süt ürünleri,
  • Maydonoz,
  • Isırgan otu.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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