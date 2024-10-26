Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı (20.00)
ATV: dizi yok
Kanal D: Yalan (20.00)
Show TV: Kalpazan (20.00)
NOW TV: Yabani (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EKİM
11.45 Kara Ağaç Destanı
14.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04.35 Yedi Numara
05.20 Yeditepe İstanbul
06.10 Hayallerinin Peşinde