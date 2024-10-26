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Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
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Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Yalan (20.00)

Show TV: Kalpazan (20.00)

NOW TV: Yabani (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EKİM

11.45 Kara Ağaç Destanı

14.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04.35 Yedi Numara

05.20 Yeditepe İstanbul

06.10 Hayallerinin Peşinde

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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