Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024?

Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Sorusu, zaman zaman birçok kişi tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, kargo şirketlerinin hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS, Aras ve PTT kargo şirketlerinin cumartesi günü hizmet verdiği belirtildi. Peki, Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? İşte detaylar!

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Yurtiçi kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG kargo şirketi, cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Sürat kargo şirketi, cumartesi günleri ise kargo şirketi 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

UPS Kargo cumartesi günleri saat 15.00'a kadar dağıtım yapmaktadır.

Aras kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT kargo şirketi, cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.