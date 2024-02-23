Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?

Cuma günü Müslümanlar için önemli bir gün. Müslümanlar Cuma gününe özel ibadetlerini yerine getirirler, sevdiklerinin cumasını kutlarlar. Cuma namazı için camiye giden Müslümanlar, sadece erkekler midir, Cuma namazına kadınlar da gidebilir mi? Sorusunun cevabını vatandaş merak ediyor. Peki, Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Konuya ilişkin detaylar Diyanet İşleri'nden geldi.

KADINLAR CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Erkeklerin gitmesine alıştığımız Cuma namazlarına kadınlar da gidebilir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle cevaplıyor; cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.