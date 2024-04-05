Cuma namazının ne kadar süreceği, gün ortasında gündemde yer almaya başladı. Cuma namazı sonrasında işlemleri bulunan vatandaşlar, Cuma namazı ne kadar sürer? Cuma namazı kaç dakika sürer? sorularını araştırıyor. Peki, Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter?

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır. Buna göre Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER?

Cuma namazının süresi, cami imamına bağlı olarak daha uzun veya daha kısa sürebilir. Bu nedenle cuma namazı kaç dakika sürüyor? Sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Namaz süresi ise bazı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cuma namazında imam tarafından seçilen sureler, hutbe süresi, tesbih, bekleme süreleri ve diğer eylemlere göre daha uzun veya daha kısa sürebilir.