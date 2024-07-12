CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

En yeni Cuma mesajları neler? Cuma mesajı göndermek isteyenler sevdikleri sözleri, peygamberlerin sözlerini ve ayet ve hadisleri sözlü, yazılı ve sosyal medyada paylaşırlar. Bizde sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik.

Anlamlı Cuma Mesajları

"Hayır kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarınızın kabul olduğu mübarek bir Cuma diliyorum."

"Kalplerimizin huzur bulduğu, dualarımızın kabul olduğu mübarek bir Cuma günü diliyorum."

Kısa Cuma Mesajları

"Hayırlı Cumalar."

"Cumanız mübarek olsun."

Ayetli Cuma Mesajları

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, ancak bir tek Allah'tır." (Nahl Suresi 51. Ayet)

"Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder." (Talak Suresi 2. Ayet)

Dualı Cuma Mesajları

"Allah'ım, bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul eyle, bizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten koru."

"Allah'ım, bu mübarek günde dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet."

Hadisli Cuma Mesajları

"Resulullah (sav) buyurdu ki: 'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem (as) o günde yaratıldı, o günde cennete konuldu, o günde cennetten çıkarıldı ve kıyamet de Cuma günü kopacaktır.'" (Müslim, Cum'a, 17)

"Cuma günü gusül abdesti almak her ergen kişiye gereklidir." (Buhari, Cum'a, 2)