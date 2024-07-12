Üye Girişi
Haberler

CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma günü İslam aleminin en önemli ve sevilen günlerinden biri. Bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, ayetli ve hadisli Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimizde, Cuma gününün önemini ve anlamını yansıtan birçok mesaj bulunuyor.

En yeni Cuma mesajları neler? Cuma mesajı göndermek isteyenler sevdikleri sözleri, peygamberlerin sözlerini ve ayet ve hadisleri sözlü, yazılı ve sosyal medyada paylaşırlar. Bizde sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik.

Anlamlı Cuma Mesajları

"Hayır kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarınızın kabul olduğu mübarek bir Cuma diliyorum."

"Kalplerimizin huzur bulduğu, dualarımızın kabul olduğu mübarek bir Cuma günü diliyorum."

Kısa Cuma Mesajları

"Hayırlı Cumalar."

"Cumanız mübarek olsun."

Ayetli Cuma Mesajları

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, ancak bir tek Allah'tır." (Nahl Suresi 51. Ayet)

"Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder." (Talak Suresi 2. Ayet)

CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Dualı Cuma Mesajları

"Allah'ım, bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul eyle, bizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten koru."

"Allah'ım, bu mübarek günde dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet."

Hadisli Cuma Mesajları

"Resulullah (sav) buyurdu ki: 'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem (as) o günde yaratıldı, o günde cennete konuldu, o günde cennetten çıkarıldı ve kıyamet de Cuma günü kopacaktır.'" (Müslim, Cum'a, 17)

"Cuma günü gusül abdesti almak her ergen kişiye gereklidir." (Buhari, Cum'a, 2)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Dini Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

 AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

Bakmadan Geçme

KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi? İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title