Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 4 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma hangi diziler var? Cumagünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Kara Ağaç Destanı (20.00)
ATV: dizi yok
Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)
Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)
NOW TV: Kötü Kan (20.00)
Star TV : Yalı Çapkını (20.00)
NOW TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM CUMA
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kötü Kan
01:00 Yabani
03:45 Kötü Kan
06:00 Şahane Hayatım
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 EKİM
13:10 Seksenler
15:40 Gönül Dağı
18:00 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:40 Seksenler
03:20 Gönül Dağı