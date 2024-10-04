Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cumagünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kara Ağaç Destanı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Kötü Kan (20.00)

Star TV : Yalı Çapkını (20.00)

NOW TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM CUMA

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kötü Kan

01:00 Yabani

03:45 Kötü Kan

06:00 Şahane Hayatım

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 EKİM

13:10 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

18:00 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Seksenler

03:20 Gönül Dağı