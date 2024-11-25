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Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi?

Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi?
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Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında bir izleyicinin yönelttiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" yanıtını verdi. Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi?

CÜBBELİ AHMET HOCA ICARDİ'YE NE NE DEDİ?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında bir izleyicinin yönelttiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" yanıtını verdi.

Programı takip eden bir izleyicinin X üzerinden gönderdiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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