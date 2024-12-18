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Colani kimdir? Colani terörist mi?

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ABD basınına konuşan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, artık doğum adı olan Ahmed el-Şara'yı kullandığını, kendisine yönelik terörist tanımlamasının ve başındaki ödülün kaldırılmasını istedi. Peki, Colani kimdir? Colani terörist mi?

ABD basınından The Times'a konuşan Colani, artık doğum adı olan Ahmed el-Şara'yı kullanmaya başladığını söyledi ve kendisine yönelik terörist tanımlamasının ve başındaki ödülün kaldırılmasını istedi. Colani kimdir? Colani terörist mi?

COLANİ KİMDİR?

Asıl adı Ahmed el-Şara olan Colani'nin ailesi, Suriye'nin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Fik şehrine bağlı Cibin köyü kökenli.Arap milliyetçisi olarak tanınan babası Bağdat Üniversitesi'nde iktisat ve siyasi bilimler alanından mezun oldu. Petrol ekonomisi üzerinde uzmanlaşan babasının bu konu ile ilgili kendi yazdığı 4 kitabı da bulunuyor. Annesi ise yakın çevresinde muhafazakar olarak bilinen bir coğrafya öğretmeniydi.

Colani, 1982 yılında babasının işi nedeniyle bulundukları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu. Colani ve ailesi 1989 yılında Şam'a dönüp ve Mezze Mahallesi'nde bulunan Doğu Villaları'nda yaşamaya başladı.

İlkoluku Mezze'deki Muaz bin Cebel Okulu'nda okuyan Colani, o dönem ki sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından zeki ama içe dönük bir öğrenci olarak tanımlandı. Lise eğitimine Ömer bin Abdülaziz Lisesi'nde devam eden Colani'nin akademik başarısı o yıllarda düşüş göstermeye başladı. Üniversite eğitimine açıktan devam eden Colani, İletişim Fakültesi'ne kayıt oldu.

2000 yılında gerçekleşen Filistin intifadası ve 11 Eylül olayları, Colani için dönüm noktası oldu. Sakal bırakmaya başlayan Colani, ABD'nin Irak'ı işgali sürecinde gönüllü olarak Irak'a gitti. Orada herhangi bir örgüte katılıp katılmadığı bilinmeyen Colani, bir süre sonra tekrar Suriye'ye döndü. Colani, Esad rejiminin zulmünün somut örneği olan Sednaya Hapishanesi'nde kurulan 'Dervüşa-el-Tabka' adlı örgüte katıldı. 2005 yılında örgüte yönelik yapılan operasyonlar sonucunda Colani de tutuklandı. Sorgulamalar sonucunda Colani, serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan hemen sonra tekrar Irak'a giden Colani, Ebu Talha el-Iraki liderliğindeki Mücahitler Birliği'ne (Mücahit Tugayları) katıldı. Bu grup yıllar sonra El-Kaide emiri Ebu Musab el-Zerkavi'ye biat etti. Örgüte katıldığı an militan tavırlarıyla öne çıkan Colani, 2006 yılında bir noktaya bomba yerleştirmeye çalışırken tutuklandı. Üzerinde Ebu Eşref isimli sahte bir Irak kimliği taşıyan Colani, Irak'ta ABD istihbaratının yabancıları ayırt etmek için yaptığı lehçe testinden Iraklı olarak geçmeyi başardı. Ebu Gureyb, Taci, Buka, Kroeber cezaevlerinde 5 yıl kalan Colani, o dönem faaliyet gösteren selefi örgütlerin liderleri ile de tanıştı.

2017'DE HTŞ'NİN LİDERİ OLDU

28 Temmuz 2016'da el-Kaide ile irtibatını kesti ve örgütünün adını "Şam Fetih Cephesi" olarak değiştirdi. 28 Ocak 2017'de, Şam Fetih Cephesi, Nureddin Zengi Hareketi ve Ceyş el-Ahrar başta olmak üzere birkaç grup ile birleşip Heyet Tahrir el-Şam yani HTŞ kuruldu. İlk olarak HTŞ'nin askeri lideri seçilen Colani, 1 Ekim 2017'de örgütün asıl lideri Ebu Cabir'in istifası sonrası örgütün birinci ismi oldu.

Sonraki yıllarda ismini günden güne duyurmaya başlayan Colani, ABD'nin rotasına girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı kendisi ile ilgili güvenlik bilgisi paylaşanlara 10 milyon dolarlık ödül vaadinde bulundu.

Colani kimdir? Colani terörist mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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