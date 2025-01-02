Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi?
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ÇÖL ASLANI ÖMER MUHTAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Çöl Aslanı Ömer Muhtar" filmi, 20. yüzyılın başlarında Libya'daki işgalci İtalyan güçlerine karşı Ömer Muhtar'ın destansı direnişinin hikayesini anlatıyor. Ömer Muhtar, İtalyan işgaline karşı gerilla savaşı yürüterek Libyalıların bağımsızlık mücadelesine öncülük ediyor. Film, Ömer Muhtar'ın kahramanlığını ve Libyalıların bağımsızlık arzusunu konu alıyor.
2. Dünya Savaşı öncesi İtalya'da zalim bir komutan olan General Rodolfo Graziani, bizzat Mussolini tarafından Libya'da savaşmak ve Arapları tamamen temizlemek ile görevlendirilir. Fakat, Büyük Roma İmparatorluğu hayalleriyle gittiği bu topraklarda kendisini hiç ummadığı büyük bir yenilgi beklemektedir. Ulusal kahraman Ömer Muhtar ve beraberinde bedevilerden ve köylülerden oluşan birlikler İtalyan askerlerine karşı büyük bir direniş gösterirler. Öte yandan Muhtar'ı yenilgiye uğratmak için hain planlar da devrededir.
ÇÖL ASLANI ÖMER MUHTAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Anthony Quinn ... Ömer Muhtar
Oliver Reed ... General Rodolfo Graziani
Irene Papas ... Mabrouka
Raf Vallone ... Albay Diodiece
Rod Steiger ... Benito Mussolini
John Gielgud ... Sharif El Gariani
Andrew Keir ... Salem
Gastone Moschin ... Binbaşı Tomelli
Stefano Patrizi ... Teğmen Sandrini
Adolfo Lastretti ... Albay Sarsani
Sky Dumont ... Prens Amadeo
Takis Emmanuel ... Bu-Matari
Rodolfo Bigotti ... Ismail
Robert Brown ... Al Fadeel
Eleonora Stathopoulou ... Ali'nin annesi