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Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi?

Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çöl Aslanı Ömer Muhtar konusu, özeti ve Çöl Aslanı Ömer Muhtar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çöl Aslanı Ömer Muhtar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmini izleyecek olanların merak ettiği Çöl Aslanı Ömer Muhtar konusu nedir, Çöl Aslanı Ömer Muhtar oyuncuları kimler ve Çöl Aslanı Ömer Muhtar özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇÖL ASLANI ÖMER MUHTAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Çöl Aslanı Ömer Muhtar" filmi, 20. yüzyılın başlarında Libya'daki işgalci İtalyan güçlerine karşı Ömer Muhtar'ın destansı direnişinin hikayesini anlatıyor. Ömer Muhtar, İtalyan işgaline karşı gerilla savaşı yürüterek Libyalıların bağımsızlık mücadelesine öncülük ediyor. Film, Ömer Muhtar'ın kahramanlığını ve Libyalıların bağımsızlık arzusunu konu alıyor.

2. Dünya Savaşı öncesi İtalya'da zalim bir komutan olan General Rodolfo Graziani, bizzat Mussolini tarafından Libya'da savaşmak ve Arapları tamamen temizlemek ile görevlendirilir. Fakat, Büyük Roma İmparatorluğu hayalleriyle gittiği bu topraklarda kendisini hiç ummadığı büyük bir yenilgi beklemektedir. Ulusal kahraman Ömer Muhtar ve beraberinde bedevilerden ve köylülerden oluşan birlikler İtalyan askerlerine karşı büyük bir direniş gösterirler. Öte yandan Muhtar'ı yenilgiye uğratmak için hain planlar da devrededir.

ÇÖL ASLANI ÖMER MUHTAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Anthony Quinn ... Ömer Muhtar

Oliver Reed ... General Rodolfo Graziani

Irene Papas ... Mabrouka

Raf Vallone ... Albay Diodiece

Rod Steiger ... Benito Mussolini

John Gielgud ... Sharif El Gariani

Andrew Keir ... Salem

Gastone Moschin ... Binbaşı Tomelli

Stefano Patrizi ... Teğmen Sandrini

Adolfo Lastretti ... Albay Sarsani

Sky Dumont ... Prens Amadeo

Takis Emmanuel ... Bu-Matari

Rodolfo Bigotti ... Ismail

Robert Brown ... Al Fadeel

Eleonora Stathopoulou ... Ali'nin annesi

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