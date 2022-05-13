Çocuk parası ne zaman yatar? 2022 çocuk parası ne kadar? Çocuk parası başvuru şartları! Kaç yaşındaki çocuklara çocuk parası verilir?

Çocuk parası ne zaman yatar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmekte olan çocuk parası, yeni doğum yapmış ya da doğum yapmaya hazırlanan anne adayları için merak konusu oldu. Peki, Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası ne kadar? Çocuk parası başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

ÇOÇUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Her üç aylık dönem için çocuk parası alırsınız. Çocuk parasını, üç aylık dönem bitiminde alırsınız. Çocuk parası, ocak, nisan, temmuz ve ekim ayının ilk haftasında ödenir. İlk çocuk parasını ne zaman alacağınız, çocuğunuzun doğum tarihine bağlıdır.

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan "tüm" annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Önceden de belirttiğimiz gibi bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

ÇOCUK PARASI NE KADAR 2021?

Çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2020 yılına ait verilere göre çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir:

• İlk çocuk için 300 TL.

• İkinci çocuk için 400 TL.

• Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

ÇOCUK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk parası alabilmek için, devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Çocuk parası almak için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.

Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;

En yakın PTT şubesine giderek,

E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,

Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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