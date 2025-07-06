Çizgi roman kahramanı Phantom'un gerçek adı nedir?

Çizgi roman kahramanı Phantom'un gerçek adı nedir?
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"Çizgi roman kahramanı Phantom'un gerçek adı nedir?" sorusu, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının unutulmaz sorularından biri olarak izleyicilerin ilgisini çekti.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez karakterlerinden olan Phantom ya da bilinen adıyla Kızılmaske, kimliğiyle de merak konusu oluyor. Peki, çizgi roman kahramanı Phantom'un gerçek adı nedir?

ÇİZGİ ROMAN KAHRAMANI PHANTOM'UN GERÇEK ADI NEDİR?

"Çizgi roman kahramanı Phantom'un gerçek adı nedir?" sorusunun cevabı: Kit Walker. Phantom ya da Türkçedeki adıyla Kızılmaske, 1936 yılında Amerikalı yazar Lee Falk tarafından yaratılmıştır. Phantom karakteri, dünyadaki ilk kostümlü çizgi roman kahramanı olarak kabul edilir.

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