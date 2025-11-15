Haberler

Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Güncelleme:
Cinleri çocukluğundan beri gördüğünü öne süren bir kadın, 12 yaşından beri havas ilmiyle uğraştığını belirterek son yaşadığı olayı anlattı. Gece uyandığında yatağında "kendisinden iki kişi daha" gördüğünü söyleyen kadın, açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

  • Bir kadın 12 yaşından itibaren havas ilmiyle ilgilendiğini ve cinleri gördüğünü iddia etti.
  • Kadın gece uyandığında yatağında kendisinden başka iki kişi daha olduğunu söyledi.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar iddiaları inandırıcı bulmazken, bazıları metafizik deneyim olarak yorumladı.

Cinleri küçük yaşlardan beri gördüğünü iddia eden bir kadın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 12 yaşından itibaren havas ilmiyle ilgilenmeye başladığını söyleyen kadın, yıllar içinde yaşadığı deneyimlerin giderek yoğunlaştığını ifade etti.

"ÖYLE BİR NOKTAYA GELDİM Kİ..."

Son yaşadığı olayı anlatan kadın, gece aniden uyandığında şaşkına döndüğünü belirterek "Öyle bir noktaya geldim ki dün gece uyandığımda yatağımda benden iki kişi daha vardı" dedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kadının açıklamaları sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken, bazı kullanıcılar iddiaları inandırıcı bulmadı, bazıları ise yaşadıklarını "metafizik bir deneyim" olarak yorumladı. Tartışmalar sürerken uzmanlar, bu tür iddiaların bilimsel olarak açıklanabilmesi için profesyonel bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurguluyor.

İsmail Elal
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlemi gezen:

Tam siyirmadiysa Taraftar toplayıp köşeyi donme derdinde, başka bı açıklama yok

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Fasa fiso haberler bunlar

Haber YorumlarıVEFA:

Bir kadına cin girmişse en iyi nasıl çıkar sizce?.. Sizi gidi sizi bildiniz de mi:))))

