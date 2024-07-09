Çin Seddi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çin Seddi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çin Seddi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çin Seddi filmini izleyecek olanların merak ettiği Çin Seddi konusu nedir, Çin Seddi oyuncuları kimler ve Çin Seddi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 11 Ocak 2017 (Fransa)

Yönetmeni: Zhang Yimou

Oyuncu Kadrosu

Matt Damon - William Garin[5]

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong

Film, adından da belli olacağı gibi Çin Seddi'nde geçiyor. Çin Seddi, 150 milyon dolar ile Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli filmdir.