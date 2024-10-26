'Çılgın Bediş' adlı dizide bir lise öğrencisini canlandıran Yonca Evcimik dizinin ilk bölümü yayımlandığında kaç yaşındaydı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"ÇILGIN BEDİŞ" ADLI DİZİDE BİR LİSE ÖĞRENCİSİNİ CANLANDIRAN YONCA EVCİMİK DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ YAYIMLANDIĞINDA KAÇ YAŞINDAYDI?

A: 20

B: 24

C: 28

D: 32